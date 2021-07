Venda de barragens. Movimento Terras de Miranda reitera que ministro do Ambiente foi avisado

O representante do Movimento Cultural Terras de Miranda reafirmou, esta segunda-feira, mais do que uma vez, que o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, foi avisado sobre o plano fiscal que terá permitido à EDP não pagar 110 milhões de euros de impostos na venda de seis barragens no Douro.

“O senhor ministro disse-nos, quando nós nos oferecemos para ajudar à definição do interesse público, que ia enviar o documento para o Ministério das Finanças e que iríamos todos discutir esse documento. E nós ficamos todos muito satisfeitos com isso. Saímos da reunião muito satisfeitos por causa disso”, lembra José Maria Pires. “Nunca pensamos que o que vinha a seguir ia ser o silêncio e alguns ataques contra o movimento e algumas pessoas do movimento.”

Para José Maria Pires, a transmissão dos bens para outra empresa é “legal e legítima”, uma vez tratarem-se de “bens privados”, no entanto “estão sujeitos a IMI e IMT”, afirma.