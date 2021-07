ANA quer prescindir de 170 trabalhadores ao longo de “vários anos”

O processo de redimensionamento da ANA irá continuar e irá implicar a saída de 170 pessoas da operadora aeroportuária, a efetuar através de rescisões voluntárias e ao longo de "vários anos", segundo afirmou Thierry Ligonnière, presidente da comissão executiva da empresa, em audição esta terça-feira no Parlamento.

O presidente da operadora disse aos deputados que "os esforços de redimensionamento da ANA vão continuar", continuando com um processo que já provocou 82 saídas.

"Às pessoas que saíram foram-lhes oferecidas condições para sair e saíram da empresa voluntariamente", disse Ligonnière, em resposta aos deputados da comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia.

A empresa, diz, está a conduzir o processo sem "despedir pessoas de forma agressiva, mas sim a acompanhar o redimensionamento da empresa (...) de forma voluntária", disse.

O presidente executivo declarou que a empresa do grupo Vinci tem mostrado "uma resiliência obtida através do desenvolvimento do tráfego" dos anos pré-pandemia, sublinhando que não recorreram a layoffs durante a quebra do setor da aviação em 2020 e 2021. "Não recebemos nada, abolutamente nada" do Estado, sublinhou, acrescentando que continuaram a fazer investimentos" em Lisboa e no Porto.

A ANA registou perdas de 79,7 milhões de euros em 2020, face a lucros de 303 milhões de euros em 2019, devido ao impacto da pandemia da Covid-19.