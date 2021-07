“Champions” e ingleses animaram movimento nos aeroportos em maio

Em maio de 2021 os aeroportos portugueses registaram o movimento de 1,3 milhões de passageiros, mais cerca de 560 mil que em abril, segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira.

Só entre 17 e 31 de maio desembarcaram 60% do total de passageiros, numa altura que coincidiu com a final da Liga dos Campeões e a entrada de Portugal para a "lista verde" de Boris Johnson.

No início de maio, o governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na chamada "lista verde" de países a partir do dia 17, isentando os cidadãos ingleses de quarentena ao regresso. Os dados do INE mostram que do total de voos no período assinalado (17 a 31), 25,5% eram provenientes do Reino Unido.

Segundo o gabinete estatístico, os passageiros do Reino Unido foram aumentando desde dia 17 de maio, tendo atingido o pico a 29 de maio - data da final da Liga dos Campeões no Porto, onde se defrontaram duas equipas inglesas, Chelsea e Manchester City.

O Reino Unido é, inclusive, o segundo principal mercado de origem dos voos entre janeiro e maio de 2021, à frente da Alemanha e atrás de França.

No entanto, Portugal não ficou na "lista verde" britânica durante muito tempo, pois a propagação da variante Delta fez com que o governo de Boris Johnson colocasse o país na "lista âmbar" uns dias após a final da Liga dos Campeões, fazendo com que o turismo desesperasse novamente.

Apesar do ânimo que o Reino Unido trouxe ao mercado português, ainda que por breves semanas, o número de passageiros fica ainda aquém do registado em maio de 2019 (menos 77,1%). Já a comparação homóloga não é tida em conta pelo gabinete estatístico "devido à crise pandémica Covid-19" que praticamente paralisou aeroportos nacionais e internacionais.