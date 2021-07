Défice externo diminuiu entre janeiro e maio, mas turismo continua a penalizar

O défice externo da economia portuguesa encolheu em 43,5% nos primeiros cinco meses deste ano face a igual período de 2020. É isso que indicam os dados do Banco de Portugal (BdP) relativos à balança de pagamentos, divulgados esta terça-feira.

Até maio, "o saldo conjunto das balanças corrente e de capital fixou-se em -986 milhões de euros, o que compara com -1746 milhões de euros no mesmo período de 2020", escreve o BdP numa nota publicada na sua página da Internet.

E explica que "os défices observados nas balanças de bens e de rendimento primário superaram os excedentes das balanças de serviços, rendimento secundário e de capital".

Olhando para a balança comercial, que traduz o saldo entre exportações e importações de bens e serviços, o BdP destaca que o défice diminuiu entre janeiro e maio deste ano por comparação com igual período de 2020. Isto porque a redução do défice da balança de bens (1831 milhões de euros) superou a diminuição do excedente da balança de serviços (1503 milhões de euros).

E aqui pesa negativamente o turismo. O BdP nota que a diminuição do excedente da balança de serviços foi maioritariamente justificada pela "descida acentuada do saldo da rubrica de viagens e turismo, no montante de 1116 milhões de euros".

O BdP detalha a evolução da balança comercial em maio deste ano. Os números indicam que as exportações de bens e serviços apresentaram uma variação homóloga de 54,7%, decorrente principalmente da evolução nos bens (56,6%) e, em menor medida, nos serviços (49,3%). "Ainda assim, as exportações de bens não superaram as do mesmo mês em 2019", alerta o banco central. Ao mesmo tempo, as importações de bens e serviços aumentaram 50,6% (53,1% nos bens e 38,8% nos serviços).

Olhando para o turismo, o BdP indica que em maio o saldo das viagens e turismo registou um aumento de 182 milhões de euros, resultante de um crescimento de 128,8% nas exportações e de 72,4% nas importações. Contudo, "as exportações e as importações de viagens e turismo permanecem bastante abaixo dos níveis pré-pandemia", vinca o banco central.

Analisando a balança de rendimento primário, o BdP indica que nos primeiros cinco meses do ano o défice diminuiu 123 milhões de euros relativamente ao período homólogo, para 1963 milhões de euros. Uma redução "justificada pelo menor pagamento de juros ao exterior".

Por outro lado, o excedente da balança de rendimento secundário aumentou 475 milhões de euros, "devido, principalmente, ao acréscimo dos fundos europeus recebidos sob a forma de cooperação internacional corrente".

Já o excedente da balança de capital diminuiu 165 milhões de euros, "em consequência da redução das ajudas ao investimento recebidas da União Europeia; no entanto, globalmente, houve um aumento dos fundos recebidos", indica o BdP.