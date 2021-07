Haitong obtém autorização chinesa para abrir sucursal em Macau

O Haitong Bank já pode ter uma sucursal em Macau. Depois da luz verde do Banco de Portugal há dois anos, o Governo da região administrativa chinesa de Macau autorizou o estabelecimento de uma sucursal daquele banco de investimento, segundo um comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta terça-feira.

"De acordo com a Ordem Executiva do Chefe do Executivo de Macau publicada a 19 de julho de 2021 no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, foi formalmente autorizado o estabelecimento da Sucursal de Macau do Haitong Bank, S.A.", pode ler-se no documento, que não adianta mais detalhes sobre a sucursal.

O Banco de Portugal já dera o seu aval ao estabelecimento de uma sucursal na região administrativa especial de Macau em julho de 2019.

À época, Wu Min, presidente executivo do banco, considerou que "a abertura da sucursal de Macau irá permitir ao Haitong Bank reforçar um dos seus elementos diferenciadores, que se baseia no acesso ao fluxo de negócio com a China. O Haitong Bank tem uma estratégia muito clara ao combinar a sua experiência local em mercados domésticos na Europa e no Brasil com um profundo conhecimento da China. Esta presença em Macau constitui um pilar fundamental dessa estratégia", declarou então o gestor.

O Haitong faz parte da Haitong Securities Co. Ltd, companhia chinesa com negócios de banca de investimento e intermediação de valores mobiliários.

O grupo Haitong, que em 2015 entrou em Portugal com a compra do então BES Investimento, opera em 14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.