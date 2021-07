Juros para compra de casa batem novo mínimo

Pelo décimo mês consecutivo, as taxas de juro implícitas no financiamento da compra de habitação quebram novos mínimos históricos, ao fixarem-se, na média do total de contratos vigentes, nos 0,811% em junho, menos nove pontos base do que no mês anterior.

Porém, os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam uma tendência inversa na celebração dos contratos mais recentes.

Segundo o INE, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,677% em maio para 0,693% em junho. Esta segunda subida mensal consecutiva pode ser interpretada como um possível sinal de um aperto na concessão de crédito por parte dos bancos a seguir ao segundo confinamento.

No mês em análise, o capital médio em dívida aumentou 451 euros, fixando-se em 56.462 euros. A prestação média subiu 3 euros, para 235 euros, o que parece marcar um novo patamar de descida nos créditos recém-concedidos.

Para o destino de financiamento "Aquisição de Habitação", que o INE considera o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,828% (-1 ponto base face a maio). Nos contratos celebrados desde março, a taxa de juro aumentou pelo segundo mês consecutivo, fixando-se em 0,686% (0,671% no mês anterior).

Quanto aos valores da prestação e considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação subiu 3 euros, para 235 euros. Deste valor, 38 euros (16%) correspondem a pagamento de juros e 197 euros (84%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu 12 euros, para 292 euros.

O INE realça ainda que, em junho, o capital médio em dívida para a totalidade dos contratos subiu 451 euros face ao mês anterior, fixando-se em 56.462 euros. Para os contratos celebrados nos últimos 3 meses, o montante médio do capital em dívida foi 114.865 euros, mais 510 euros que em maio.