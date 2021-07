Lucro do UBS cresce 63% no segundo trimestre

O banco suíço UBS registou um lucro de dois mil milhões de dólares (1,7 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) no segundo trimestre de 2021, mais 63% que no período homólogo do ano passado e acima das estimativas dos analistas.

A expectativa dos analistas era que o lucro para os acionistas do banco fosse de, aproximadamente, 1,34 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros), de acordo com a agência de notícias "Reuters".

Segundo o relatório trimestral do grupo UBS, o crescimento deveu-se a "condições favoráveis do mercado e ao sentimento do investidor", bem como ao "impulso contínuo nos fluxos e crescimento do volume".

O relatório indica ainda que os ativos investidos na banca privada e na gestão de ativos aumentaram 4% para cerca de 4,4 biliões de dólares face ao primeiro trimestre do ano.

Para o atual trimestre, que vai até setembro, o UBS espera que as receitas sejam influenciadas por fatores sazonais, como níveis mais baixos de atividade dos clientes quando comparando com o segundo trimestre de 2021.