Recessão nos EUA em 2020 durou apenas dois meses

A recessão provocada pela pandemia da covid-19 foi a mais curta desde 1945 nos Estados Unidos, segundo os dados publicados esta segunda-feira pela comissão de datação dos ciclos económicos do National Bureau of Economic Research (NBER). Durou apenas dois meses, abrangendo março e abril de 2020.

Apesar de ser a mais curta em 75 anos, a comissão classificou-a de recessão, em virtude "da magnitude da queda do emprego e da produção", e de ter abrangido o conjunto da economia norte-americana.

Segundo esta datação, desde maio do ano passado que a economia norte-americana está em recuperação e, segundo o consenso dos analistas, já terá regressado ao nível anterior à pandemia no final do segundo trimestre de 2021. A primeira estimativa para o crescimento do PIB entre abril e junho deste ano é publicada no próximo dia 29 de julho pelo Bureau of Economic Analysis.

Refira-se que a medição da recessão seguida pela comissão do NBER abrange sobretudo a evolução mensal do emprego e do rendimento pessoal (excluindo as transferências) e do consumo das famílias em termos reais, mais do que a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), que é sobretudo avaliada trimestralmente.

A anterior recessão, iniciada em janeiro de 2018, durou 18 meses, a mais longa desde o final da Segunda Guerra Mundial. As recessões iniciadas em dezembro de 1973 e agosto de 1981 duraram 16 meses, ainda segunda as datações da comissão do NBER. A mais curta, antes desta crise pandémica, foi a recessão de seis meses em 1980.

Em termos de PIB, a contração foi de 10% entre o último trimestre de 2019 e o segundo trimestre de 2020, tendo sido o maior colapso económico nos EUA desde o final da Segunda Guerra Mundial. A anterior quebra do PIB, no que ficou conhecida como 'Grande Recessão' associada à crise financeira de 2008, foi de apenas 4%.

O NBER foi criado em 1920 e datou a primeira recessão dos EUA em 1857 com base nos dados disponíveis.