Só banco espanhol e pequenos acionistas podem vender na OPA à Media Capital. Mário Ferreira gasta 3,3 milhões de euros

Só o banco espanhol Abanca e outros pequenos acionistas poderão vender as suas ações na oferta pública de aquisição (OPA) que Mário Ferreira foi obrigado a lançar sobre a Media Capital. Os restantes acionistas, que entraram no capital da empresa após o empresário para dar uma nova vida à proprietária da TVI, bloquearam as ações, mostrando o compromisso de não vender, indica o anúncio preliminar da OPA, que foi publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, fica limitado o gasto de Mário Ferreira: se todos os acionistas vendessem, podia ter de gastar mais de 40 milhões; assim, arrisca-se a dispensar somente 3,3 milhões de euros.

A Pluris, de Mário Ferreira, é dona de 30,22% da Media Capital, e o âmbito da oferta seria os restantes 69,78% do capital social da empresa. Porém, nem toda essa percentagem poderá participar na operação. Desde logo porque há uma parcela de 2,5%, da DoCasal Investimentos, de Cristina Ferreira, que o regulador do mercado de capitais considera que devem ser imputados à Pluris por estas ações serem “objeto de opção unilateral de venda contra a oferente”. Mário Ferreira contraria essa opinião da CMVM, mas é assim que são consideradas as posições no lançamento da OPA.

“À presente data 54.487.759 ações representativas de 64,47% do capital social da sociedade visada e de 64,47% dos respetivos direitos de voto em assembleia geral foram objeto de ordens irrevogáveis de bloqueio por parte dos respetivos titulares”, indica o anúncio preliminar da OPA. Acionistas como a Triun ou as tintas CIN deram a indicação de que não iriam vender na operação.

Assim, “apenas poderão ser efetivamente objeto de aceitação 4.485.538 ações, representativas de 5,31% do capital social da sociedade visada”. Este é o capital que está sobretudo nas mãos do Abanca, o banco espanhol que esteve para adquirir o EuroBic, e outros pequenos investidores, incluindo o fundador da Media Capital Miguel Pais do Amaral.

O preço a pagar por cada ação que seja vendida é de 0,7395 euros, que é o valor determinado pelo auditor independente acrescido de 2% (porque o preço efetivo do auditor seria para a oferta da Cofina, lançada inicialmente, que entretanto foi revogada). O montante global a pagar é de 3.317.055,36 euros.

“Para este efeito, a oferente dispõe dos fundos necessários para o pagamento integral da Contrapartida oferecida no âmbito da presente oferta, tendo sido disponibilizada a correspondente prova à CMVM”, garante o anúncio preliminar da OPA, em que o intermediário financeiro é o Haitong Bank. Se todos vendessem, o encargo ascendia aos 43 milhões de euros.

Como já noticiado, a operação inicia-se esta quarta-feira: “O período da oferta decorrerá durante quinze dias, entre as 08:30 horas do dia 21 de julho de 2021 e as 15:00 horas do dia 4 de agosto de 2021, podendo as respetivas ordens de aceitação da oferta ser recebidas até ao termo deste prazo”. Já as ordens para revogar ordens antes dadas é até dia 30 de julho. O resultado será conhecido no dia 5 de agosto.