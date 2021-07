Berlim paga juro perto de zero em dívida a 30 anos

A Alemanha colocou esta quarta-feira 1500 milhões de euros em dívida de muito longo prazo pagando aos investidores uma taxa de quase 0%. O leilão da obrigação que vence em 2048 - e que é uma das linhas de Bunds (designação das obrigações alemãs de longo prazo) que servem de referência a 30 anos - fechou com uma yield média de 0,03%, registando uma procura 1,3 vezes superior à colocação, segundo os resultados publicados pela Deutsche Finanzagentur, a agência que gere a emissão de dívida germânica.

O juro pago na operação desta quarta-feira é o mais baixo em dez meses e é a segunda taxa mais baixa do mundo paga em dívida obrigacionista no prazo a 30 anos. A Alemanha só é ultrapassada pela Suíça que, neste muito longo prazo, paga uma taxa negativa.

No leilão anterior, em abril, o Tesouro germânico pagou uma taxa de 0,22%. um pico desde que as taxas subiram de terreno negativo registado nas operações realizadas entre maio e setembro de 2020. Taxas negativas significam, paradoxalmente, que são os investidores que pagam, de facto, um juro ao Estado para lhe emprestarem dinheiro, em vez de ser o contrário.

A Alemanha usa como referência a 30 anos as linhas de obrigações com vencimento em agosto de 1948 (a que foi esta quarta-feira a leilão) e em agosto de 2050. No conjunto, as duas linhas somam 58 mil milhões de euros, cerca de 5% da dívida obrigacionista alemã. As taxas nas duas linhas são muito próximas.

Portugal está, também, presente na dívida de muito longo prazo, com uma linha obrigacionista a vencer em abril de 2052, que foi lançada numa operação sindicada em fevereiro deste ano. Na altura, o Tesouro colocou 3 mil milhões de euros pagando uma taxa de 1,022%. Atualmente, a yield no mercado secundário (onde se transacionam os títulos entre investidores) para esta obrigação está em 1,175%, abaixo do pico de 1,57% registado em maio. O Tesouro ainda não realizou nenhum leilão desta nova linha. Portugal é um dos 16 países no mundo que pagam abaixo de 2% nas obrigações a 30 anos.