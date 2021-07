EDP adquire carteira de projetos de energia eólica e solar no Reino Unido

A EDP Renováveis adquiriu uma carteira de projetos de energia eólica e solar no Reino Unido por um valor que pode chegar a 71 milhões de libras (cerca de 82 milhões de euros), segundo avançado pela energética num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A empresa já estava presente no Reino Unido, nomeadamente na Escócia, mas apenas com projetos offshore (no mar) e entra agora com um portefólio onshore (em terra).

A nova carteira, de 544 megawatts (MW), "foi alcançada através de dois acordos separados com [as empresas]Vento Ludens e Wind2", indica a nota enviada à CMVM. O valor total do negócio pode ascender a 71 milhões de libras, dependendo da concretização de objetivos pré-determinados para cada projeto.

No Reino Unido, a EDP Renováveis já tem atualmente 1 gigawatt (GW) de capacidade bruta offshore em construção e 0,9 GW em desenvolvimento, através da joint venture com a Engie, a Ocean Winds.

O portefólio inclui 5 MW de um projeto eólico em operação, 192 MW de projetos eólicos em fase avançada de desenvolvimento, que irão participar nos próximos leilões e no mercado privado britânico (estimando-se que entrem em operação até 2025) e ainda 347 MW de projetos em desenvolvimento de energia eólica e solar.