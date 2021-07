Endividamento da economia portuguesa atinge novo recorde

O endividamento da economia, excluindo a banca, voltou a subir em maio para 757,5 mil milhões de euros, o que corresponde a um novo máximo depois do registado em março (753,2 mil milhões). Este valor significa que as famílias, empresas e Estado se endividaram em mais 4.000 milhões que no mês de abril, segundo revelou esta quarta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Depois do ligeiro decréscimo em abril, o endividamento do setor não financeiro voltou a aumentar, situando-se em 757,5 mil milhões de euros "dos quais 346,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 411,1 mil milhões de euros ao setor privado", referiu o BdP.

A subida do valor da dívida deveu-se "aos aumentos de 2,5 mil milhões de euros do endividamento do setor público e de 1,5 mil milhões de euros do endividamento do setor privado".

No caso do setor público, o aumento do endividamento resultou, "sobretudo, dos acréscimos registados no endividamento junto do setor financeiro (1,5 mil milhões de euros) e no endividamento perante o exterior (0,8 mil milhões de euros)".

Já no setor privado, o aumento deveu-se, especialmente, ao endividamento das empresas privadas (mais mil milhões de euros), tendo o endividamento dos particulares aumentado em 0,4 mil milhões de euros.

Administração Pública financiada em 7,8 mil milhões até maio

Entre janeiro e maio de 2021, as administrações públicas financiaram-se em 7,8 mil milhões de euros.

Segundo a instituição liderada por Mário Centeno, as administrações públicas financiaram-se "junto de bancos residentes em 8,4 mil milhões de euros e junto do exterior em 1,5 mil milhões de euros". Por outro lado, "o financiamento das administrações públicas junto de outros residentes situou-se em -2,1 mil milhões de euros".