Iberdrola chega ao Vietname com a compra da filial da alemã Sowitec

A Iberdrola adquiriu a filial vietnamita da empresa de energias renováveis alemã Sowitec e assim entra no país asiático, com uma carteira renovável de 550 megawatts (MW), composta por cinco parques eólicos e um projeto fotovoltaico flutuante de 50 MW, noticia o "El Economista".

Os projetos da energética devem ser construídos entre o próximo ano e 2024 e deverão integrar a estratégia energética do Vietname que quer caminhar para energia mais "limpa". A empresa agora adquirida entrou no país em 2017 e tem estado a trabalhar nesses mesmos projetos.

Com esta nova operação, a empresa espanhola acelera a sua presença na região Ásia-Pacífico, depois de, já em 2020, ter entrado na Austrália, Japão e Coreia.

A concorrente portuguesa EDP também já começou a dar os primeiros passos neste mercado, tendo anunciado a entrada no Vietname em junho com uma central fotovoltaica. A EDP Renováveis pretende ainda estender-se para o Japão e Coreia do Sul, à semelhança da Iberdrola.