João Galamba quer evitar “sobredimensionamento da rede elétrica em que para matar uma mosca se usa um canhão”

A política energética do Governo vai passar a contemplar um controlo mais apertado dos reforços na rede de transporte e de distribuição de eletricidade. A ideia, defendeu o secretário de Estado da Energia, João Galamba, é que "só se constrói nova rede depois de demonstrado que todas as outras alternativas foram esgotadas". "Se não, podíamos ter um problema de sobredimensionamento de rede em que para matar uma mosca se usa um canhão".

Em audição no Parlamento sobre os planos de investimento da REN e da E-Redes (para reforço das redes de transporte e distribuição, respetivamente), João Galamba sublinhou que "nem sempre é necessária uma nova subestação", pelo que, para limitar o aumento dos custos regulados, o Governo quer estabelecer regras para limitar reforços de rede desnecessários.

Assim, explicou o governante, os planos de investimento nas redes de transporte e distribuição (que têm sempre de ser apreciados pelo Estado, enquanto concedente) terão regras para dar prioridade à exploração de outras alternativas em vez da construção de nova rede, nomeadamente o recurso a soluções de gestão flexível da procura, armazenamento de energia e serviços de sistema.

Além disso, indicou João Galamba, a nova legislação para o sector elétrico irá "robustecer a avaliação ambiental dos planos de investimento".

Confrontado pelo deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, com a avalancha de projetos de energia solar com pedidos de ligação à rede junto da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), que já somam 200 gigawatts (GW), ou seja, quase 10 vezes toda a potência instalada em Portugal, Galamba notou que ninguém esperava essa procura.

Jorge Costa lembrou que os 200 GW de projetos na DGEG comparam com a previsão do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) de alcançar 9 GW de capacidade solar até 2030.

"Não estávamos à espera que aparecessem estes pedidos. Ninguém esperava. Pensávamos que iam aparecer meia dúzia de pedidos. E de repente apareceram 200 GW", comentou João Galamba.

O secretário de Estado da Energia realçou, no entanto, que as regras vigentes permitem a esses promotores avançar com os projetos apenas se assumirem eles próprios os custos de reforço da rede elétrica, de forma a que esses encargos não onerem as tarifas de acesso à rede suportadas pela generalidade dos consumidores.