Johnson & Johnson prevê faturar 2,1 mil milhões de euros em vacinas covid-19 em 2021

Os lucros da Johnson & Johnson subiram 49% no segundo trimestre de 2021 para os 6,6 mil milhões de dólares (5,6 mil milhões de euros), segundo comunicado enviado esta quarta-feira à comissão de valores mobiliários norte-americana.

E, de acordo com as previsões de julho para a totalidade do ano, a empresa de bens e serviços da área da saúde pretende realizar 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) em vendas da vacina da Covid-19, numa revisão em alta das previsões de vendas globais para o ano corrente.

A previsão de abril de 89,3 mil milhões de dólares em vendas operacionais subiu para 90 mil milhões na previsão de julho e para 92,5 mil milhões de dólares se adicionadas as vendas da vacina da Janssen.

As vendas relativas à vacina da Covid-19, comercializada através da subsidiária Janssen, representaram 164 milhões de dólares (139 milhões de euros) a nível global no segundo trimestre e 264 milhões de dólares (224 milhões de euros) nos primeiros seis meses do ano.

As vendas globais do grupo cresceram 27,1% para os 23,3 mil milhões de dólares (19,8 mil milhões de euros) com um crescimento das receitas operacionais de 23,8%.