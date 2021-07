Lucros da Coca-Cola aumentam 48% no segundo trimestre

Os lucros líquidos da Coca-Cola aumentaram 48% no segundo trimestre de 2021 face ao período homólogo para os 2,64 mil milhões de dólares, ou 2,2 mil milhões de euros, segundo o comunicado enviado à comissão de valores mobiliários norte-americana esta quarta-feira.

As receitas líquidas da empresa subiram 42% para os 10,1 mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros), um desempenho que se deve, segundo a empresa, à recuperação do consumo à medida que as quebras originadas pela pandemia do novo coronavírus se atenuam com o progredir da situação sanitária e com uma maior rapidez entre a produção e as vendas.

O consumo foi o fator mais relevante: nas receitas verificou-se um crescimento de 26% na receita de vendas e de 11% na receita proveniente de mudanças no preço ou no conjunto de produtos oferecidos pela empresa.

Citado no comunicado, o presidente executivo da Coca-Cola, James Quincey, considera que "os resultados no segundo trimestre mostram a forma como o negócio está a recuperar mais depressa face à generalidade da economia", revendo em alta as previsões de lucros para a totalidade do ano.