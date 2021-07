PSI-20 fecha em alta com EDP Renováveis e BCP a ganhar mais de 4%

O PSI-20, índice de referência da bolsa portuguesa, fechou em alta de 1,78%, nos 4987,12 pontos, esta quarta-feira, graças às fortes subidas de cotadas como a EDP Renováveis e o BCP.

A NOS, que apresenta esta quarta-feira resultados, encerrou em alta de 0,41%, nos 2,966 euros por ação.

A EDP Renováveis disparou 4,47% para os 20,58 euros, ao passo que o BCP subiu 4,03% para os 0,1239 euros. No terceiro lugar do pódio das maiores subidas esteve a Altri, que valorizou 2,66% para os 5,065 euros por título.

Para além da Renováveis, as restantes cotadas de energia também apresentaram valorizações. A Galp Energia fechou com ganhos de 2,40% nos 8,52 euros, a EDP subiu 2,04% para os 4,45 euros, e a REN fechou com uma valorização de 0,65%, para 2,335 euros.

A Mota-Engil e a Navigator fecharam ambas com valorizações acima de 1%. A Mota-Engil avançou 2,65%, para 1,276 euros. A Navigator encerrou em alta de 1,43% nos 2,834 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins subiu 0,3%, para os 16,50 euros, e a Sonae cresceu 0,58%, para 0,7825 euros por ação.

A única queda a registar foi da Pharol, que recuou 0,2%, para 0,101 euros.