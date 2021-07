Bolsa de Lisboa começa o dia em terreno positivo com destaque para a NOS

O PSI-20 começou a sessão desta quinta-feira em "terreno positivo", sendo que às 8h35 avançava 0,45% para 5.006,55 pontos. A maioria das cotadas encontrava-se no "verde", mas o destaque vai para a NOS, a ganhar 2,43%.

Depois de, ao final de quarta-feira, a NOS anunciar que o seu lucro no primeiro semestre mais do que duplicou face ao período homólogo nos primeiros seis meses do ano, subindo 111,2% para os 73,9 milhões de euros, a cotada está em destaque na abertura do índice de referência lisboeta. A NOS avançava 2,43% no arranque da sessão para 2,994 euros por ação.

A par da NOS, também a maioria dos “grandes” da bolsa de Lisboa se encontra com ganhos no início da sessão: o BCP avançava 2% para 0,1264 euros por ação; os CTT ganhavam 0,69% para 4,35 euros por ação e Sonae ganhava 0,19% para 0,784 euros por ação.

Também as energéticas seguiam em alta, sendo que a família EDP tem os maiores ganhos, com a EDP a avançar 0,56% para 4,475 euros por ação e a EDP Renováveis 0,87% para 20,76 euros por ação. Já a Galp avança 0,38% para 8,556 euros por ação. A REN é a única que se encontra sem alterações face ao fecho de quarta-feira.

Assim, das 18 cotadas 11 abrem o dia a "verde" e apenas duas estão com perdas (Ramada e Ibersol).