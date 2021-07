Marcelo dá a mão às pequenas e médias empresas e encoraja empresários a exigirem políticos mais fortes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, incentivou os representantes do setor privado a lutarem por protagonistas políticos mais fortes, que constituam uma solução alternativa e lhes deem eco em momentos eleitorais.

Deixou também o alerta que os fundos comunitários são uma oportunidade única e não podem ser desperdiçados.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem no encerramento de uma conferência do Fórum para a Competitividade - Associação para o Desenvolvimento Empresarial, no Centro de Congressos de Lisboa.

VEJA MAIS: