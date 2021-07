PSI-20 sobe 0,57%. Ganhos da EDP e NOS compensam quedas da Galp e BCP

As subidas da NOS, da Semapa e das duas cotadas do grupo EDP compensaram as quedas do BCP e da Galp Energia, a ação que mais recuou, na sessão do PSI-20 desta quinta-feira.

O principal índice bolsista português encerrou, assim, com ganhos de 0,57%, nos 5015,30 pontos.

A NOS disparou 2,97% para os 3,05 euros, depois de ter reportado, na quarta-feira, que duplicou os lucros líquidos no primeiro semestre para os 73,9 milhões de euros. A Semapa ficou em primeiro lugar nos ganhos, avançando 6% para os 10,96 euros por ação.

A EDP subiu 1,57%, para os 4,52 euros, e a subsidiária EDP Renováveis avançou 2,43%, para 21,08 euros. Ainda na energia, a REN fechou com uma valorização de 1,07%, para 2,36 euros.

Nas quedas esteve em destaque a Galp, recuando 2,53%, para os 8,308 euros, liderando a lista vermelha. Outra grande cotada, o BCP, recuou 1,69%, para os 0,1218 euros, um recuo não suficiente para eliminar a totalidade dos ganhos de 4% da sessão anterior.

As retalhistas também caíram. A Jerónimo Martins perdeu 0,09%, para os 16,48 euros, e a Sonae depreciou 0,51%, para 0,7785 euros por ação. Os CTT, entretanto, caíram 0,46%, para os 4,30 euros.