Consumo de energia em Portugal no primeiro semestre ainda 11% abaixo do nível pré-pandemia

O consumo final de energia em Portugal no primeiro semestre deste ano subiu 4% face ao mesmo período do ano passado mas, mesmo assim, ainda está 11% abaixo do volume de energia que o país consumiu na primeira metade de 2019, antes da pandemia, estima a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

No seu mais recente boletim mensal de monitorização do impacto da pandemia no consumo energético a DGEG indica que no primeiro semestre o consumo de eletricidade subiu 2,7% face ao ano passado, o consumo de gás natural aumentou 6,3% e a procura de gasolina e gasóleo avançou 2,8% e 4,2%, respetivamente.

No caso da eletricidade, na primeira metade do ano ainda se verificou uma diminuição de procura de 11,9% nos serviços e de 12,7% na indústria, compensada por um aumento de 31% no consumo de energia elétrica por clientes domésticos.

No gás natural a indústria apresenta um aumento do consumo de 12,8% no primeiro semestre em comparação com o ano passado, movimento que contrasta com as quedas de consumo de 8,7% e 9,4% nos segmentos de serviços e residencial, respetivamente.

Nos produtos petrolíferos, nota para o facto de a procura de gasolina e gasóleo rodoviário na primeira metade do ano estar já acima do registado até junho de 2020, mas o consumo de jet (combustível de aviação) apresenta ainda uma quebra de 31% e o combustível para transporte marítimo está 15,6% abaixo do ano passado.

Considerando apenas o mês de junho, a DGEG estima que "o consumo de eletricidade, gás natural e derivados de petróleo tenha subido 8%, 14,6% e 11,3% respetivamente".