Já há regras para grandes empresas com lucros acederem a fundos públicos para manter empregos

A medida estava inscrita no Orçamento do Estado para 2021, mas condicionada a criação e publicação de uma portaria própria, que só esta sexta-feira foi publicada em Diário da República. As grandes empresas com resultados líquidos positivos em 2020 têm disponíveis apoios e incentivos públicos para a manutenção de postos de trabalho, mas para beneficiarem deles estão obrigadas a manter, durante todo o ano de 2021, os níveis de emprego registados em outubro de 2020.

São as regras do Regime Extraordinário e Transitório de Incentivo à Manutenção de Postos de Trabalho, que determinam que quem violar as regras terá de devolver apoios, perde o acesso a linhas de crédito com garantia do Estado e a incentivos fiscais durante este ano. Apesar de só agora ser publicada a regulamentação, a portaria produz efeitos a 1 de janeiro de 2021.

O regime extraordinário de incentivo à manutenção de postos de trabalho aplica-se a grandes empregadores com sede em território nacional, mas também a entidades empregadoras não residentes, mas com estabelecimento estável em Portugal e exerçam, a título principal, atividades de natureza comercial, industrial ou agrícola e tenham registado no último ano fiscal (2020) lucros.

Para beneficiarem deste incentivo, os empregadores estão obrigados a manter o nível de emprego registado em outubro de 2020. Significa isto que não podem realizar despedimentos coletivos, despedimentos por extinção de posto de trabalho ou por inadaptação. De fora da lista ficam as saídas voluntárias por decisão do trabalhador.

A portaria hoje publicada clarifica ainda que o dever de manutenção de postos de trabalho se aplica “sempre que, até ao final do mês anterior ao da candidatura, utilização ou formação do apoio público ou incentivo fiscal, quando aplicável, a entidade tiver ao seu serviço um número médio de trabalhadores igual ou superior ao nível observado em outubro de 2020”. Para apurar o número médio de trabalhadores é considerado o número de trabalhadores da empresa nos meses entre outubro de 2020 e o mês anterior à candidatura.

A obrigatoriedade de manutenção dos postos de trabalho aplica-se, no caso dos apoios públicos, até 31 de dezembro de 2021. Já no caso dos benefícios ficais, é considerado o último dia do período de tributação com início em 1 de janeiro de 2021. O incumprimento desta regra determina, no caso dos apoios públicos, "a não aprovação de requerimentos ou candidaturas que sejam apresentadas durante o ano de 2021", no caso dos benefícios fiscais "a não aprovação de contratos cujas candidaturas tenham sido apresentadas durante o ano de 2021" e "a suspensão do direito de utilizar o benefício durante o período de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2021".

Mais, sinaliza a portaria, o incumprimento determina a "imediata cessação dos apoios públicos referidos na alínea a) do artigo anterior, com a consequente restituição da totalidade dos montantes já recebidos; a suspensão do direito a usufruir os benefícios fiscais previstos na alínea b) do artigo anterior, no período de tributação com início em ou após 1 de janeiro de 2021" e, caso o benefício fiscal já tenha sido utilizado, "a restituição das receitas fiscais não arrecadadas, acrescidas de juros compensatórios".