Pharol reduz prejuízos no primeiro semestre

A Pharol reportou esta sexta-feira um prejuízo de 1,27 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano e justifica, no comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o resultado negativo com custos operacionais recorrentes de 1,4 milhões de euros.

O resultado líquido apresentado é uma melhoria face ao período homólogo, em que as perdas alcançaram os 1,74 milhões de euros.

Os capitais próprios da Pharol cifraram-se nos 134,9 milhões de euros nos primeiros seis meses. A empresa salienta que desvalorização da participação na Oi penalizou os capitais próprios da empresa em 29,8 milhões de euros.

Contudo, a valorização do real face ao euro acabou por compensar a queda do valor das ações da Oi no mercado. A descida dos títulos da operadora brasileira de telecomunicações representou para a Pharol uma penalização de 35,1 milhões de euros a câmbio constante. Esta foi parcialmente anulada por um ganho cambial de 5,3 milhões de euros.

"Em resultado de algumas menos boas notícias relativas ao primeiro trimestre deste ano na área operacional e na sequência da apresentação pública do guidance [plano] estratégico para os próximos anos, a cotação da Oi ressentiu-se ao longo dos primeiros meses de 2021. Uma tímida revalorização do real acabou, no entanto, por mitigar esta tendência", comentou Luís Palha da Silva, presidente do conselho executivo da Pharol, citado no comunicado.

"Esta ligeira melhoria do real é também, aliás, um dos factores que levaram a que o valor contabilístico do crédito sobre a Rio Forte não tivesse merecido qualquer alteração, sendo certo que, por outro lado, não houve desenvolvimentos significativos nas instâncias judiciais de Portugal e Luxemburgo", adiantou.

A Pharol detém 5,28% da brasileira Oi e 897 milhões de euros em instrumentos de dívida da Rioforte, sociedade em liquidação do universo do antigo Banco Espírito Santo.