Portugal é um dos países onde a renda da casa mais pesa no orçamento das famílias

Portugal é o nono país do mundo, numa lista de 50 países, onde se gasta uma maior percentagem do rendimento familiar com a renda da casa, segundo estudo da plataforma de comparação money.co.uk. Em primeiro lugar surge o Azerbaijão e Malta lidera entre os países da União Europeia (UE).

Tendo em conta uma casa com três quartos, a consultora britânica concluiu que em Portugal paga-se, em média, 857,41 euros de renda, o que corresponde a 51,7% do rendimento médio do agregado familiar de 1.652,95 euros.

Estes valores colocam o país na nona posição a nível mundial e em segundo lugar na UE. O trabalho da Money baseou.-se numa seleção de 50 países desenvolvidos, com recurso a preços médios retirados de uma outra plataforma, a Numbeo.

Em primeiro lugar surge o Azerbaijão, com uma renda de 370 euros, para um rendimento médio de 517 euros (71,49%). Segue-se Hong Kong, com uma renda média de 3.220 euros, ou seja, 65,8% do rendimento familiar de 4.893 euros.

A fechar o pódio mundial surge o primeiro país da UE, Malta. Nesta ilha europeia, uma casa com três quartos custa em média 1.301 euros por mês, o que corresponde a 58,83% do rendimento médio do agregado de 2.211 euros.

Já no final da tabela encontra-se a Arábia Saudita, com uma renda média de 494 euros, em comparação com o rendimento de 2.833 euros. Ou seja, a renda corresponde a 17,44% do rendimento.