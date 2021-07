Preços das casas voltam a subir em Lisboa no segundo trimestre

A cidade de Lisboa, depois de um primeiro trimestre com uma queda, ainda que ligeira, nos preços de venda das casas, volta a registar subidas em abril, maio e junho de 2021. Na capital, os preços subiram 4,9% no segundo trimestre face ao trimestre anterior, altura em que recuaram 0,3%, segundo o mais recente Índice de Preços Residenciais da consultora Confidencial Imobiliário, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

E, assim, a cidade deixa de contrariar a tendência da restante Área Metropolitana, que registara, no seu conjunto, no primeiro trimestre, uma variação positiva de 1,5%. No segundo trimestre, a subida face ao trimestre anterior foi mais expressiva para a região, numa média de 5,6%.

No Porto, os preços também subiram, com uma variação trimestral de 1,8% no segundo trimestre. É, contudo, o concelho da Área Metropolitana do Porto em que os preços de vendas das casas menos sobem. No trimestre anterior, a variação relativa à cidade do Porto foi de 0,6%.

Na Área Metropolitana do Porto, à semelhança da da capital, todos os concelhos registaram subidas. A variação no segundo trimestre foi positiva, com uma subida de 4,2%, face a valorizações de 1,8% no primeiro trimestre.

O preço médio de venda da habitação no segundo trimestre ascendeu a 3833 euros por metro quadrado em Lisboa e a 2506 euros por metro quadrado no Porto.

Segundo a Confidencial Imobiliário, o Índice de Preços Residenciais "acompanha a evolução dos preços efetivos de venda, apurados a partir das transações reportadas ao SIR-Sistema de Informação Residencial".