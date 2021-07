Trabalhadores independentes representaram 0,3% dos beneficiários de prestações de desemprego em 2020

Os trabalhadores independentes representaram no ano passado 0,3% dos beneficiários com processamento de prestações de desemprego. É essa a conclusão dos números apresentados no "Relatório anual sobre emprego e formação profissional 2020", do Centro de Relações Laborais (CRL), apresentado esta sexta-feira.

"Em Portugal, de acordo com os dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto de Informática do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, havia em 2020, cerca de 230,1 mil beneficiários com processamento de prestações de desemprego", lê-se no documento.

O relatório indica que "destes, 729 indivíduos beneficiavam de subsídio por cessação de atividade, ou seja, eram trabalhadores independentes". Feitas as contas, eram apenas 0,3%.

Recorde-se que o subsídio por cessação de atividade é uma prestação atribuída aos trabalhadores independentes que sejam economicamente dependentes de uma única entidade contratante, para compensar a perda de rendimentos resultante da cessação involuntária do contrato de prestação de serviços com essa entidade contratante.

Para poderem aceder a esta prestação têm de cumprir os critérios de dependência económica de uma única entidade contratante. Ou seja, obterem dessa entidade mais de 50% do valor total dos seus rendimentos anuais resultantes da atividade independente que determinem a constituição de obrigação contributiva. Além disso, têm de cumprir o prazo de garantia relativo ao pagamento de contribuições para a Segurança Social.

O relatório do CRL - uma instituição de composição tripartida, com representantes do Governo e dos parceiros sociais, com funções técnicas, e que funciona na dependência do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - faz ainda um balanço dos apoios extraordinários à manutenção do emprego, criados na sequência da crise pandémica.

No que se refere ao lay-off simplificado, de março de 2020 até final de janeiro de 2021, 113,1 mil empresas requereram este apoio, tendo sido abrangidos cerca de 1,385 milhões de trabalhadores.

Em termos de número de candidaturas, foram sobretudo as empresas de menor dimensão que recorreram a esta medida extraordinária (81,9%), constata o relatório. Já o peso das empresas de maior dimensão que recorreram foi de apenas 0,5%.

"Contudo, atendendo ao número de trabalhadores abrangidos foi nas empresas de maior dimensão que se verificou o maior número de abrangidos (29,7%)", vinca o documento.

Em termos de setores de atividade, "os trabalhadores abrangidos por esta medida excecional, vinham sobretudo dos setores das indústrias transformadoras (22,6%), logo seguidas pelo do alojamento, restauração e similares (18%), do comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos (17,3%), e das atividades administrativas e dos serviços de apoio (11,4%)", lê-se no documento.

Já em termos regionais, apesar de a região Norte ter tido o maior número de empresas (33,6%) a recorrer a esta medida, foi Lisboa e Vale do Tejo que teve o maior volume de trabalhadores abrangidos pelo lay-off simplificado (41,3%).

Quanto ao apoio extraordinário à retoma progressiva, o sucedâneo do lay-off para a maioria das empresas a partir de agosto do ano passado, os dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto de Informática da Segurança Social indicam que cerca de 19,1 mil empresas requereram este apoio, tendo sido abrangidos cerca de 197 mil trabalhadores, aponta o documento do CRL.

O documento constata que em número de candidaturas foram sobretudo as empresas de menor dimensão que recorreram a este apoio extraordinário (81,5%).

Porém, "apesar do número de empresas de maior dimensão que recorreram a este apoio ser diminuto (0,2%), o volume de trabalhadores abrangidos evidencia alguma expressão (15,3%)", salienta o documento.

Por áreas de atividade, os trabalhadores vinham sobretudo dos setores do alojamento, restauração e similares (41,8%). Quanto à localização geográfica das entidades empregadoras que requereram este apoio, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou o maior volume de empresas (39,6%) e de trabalhadores abrangidos (44,1%).