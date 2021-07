Vodafone Portugal aumenta receitas trimestrais em 8,4%, crescendo mais que o grupo

No primeiro trimestre do seu ano fiscal (entre abril e junho do corrente ano civil) o grupo Vodafone aumentou as suas receitas em 5,7% face ao período homólogo, para um valor de 11.101 milhões de euros, segundo anunciado esta sexta-feira. Em Portugal o crescimento foi maior que o grupo (8,4%).

As receitas totais da Vodafone (serviços, vendas de equipamentos, entre outros) atingiram mais de 11 mil milhões de euros na Europa e em África, dos quais 281 milhões de euros em Portugal, mais 8,4% do que no trimestre homólogo.

Apesar de o valor português não ter um grande peso no grupo, foi dos países onde houve um maior crescimento.

Por exemplo, destacando o crescimento das receitas nos serviços, onde a Vodafone cresceu, no total, 3,3% para 9,3 mil milhões de euros, é a Alemanha que tem um maior peso no valor (31% to total com mais de 3 mil milhões). Na Alemanha este segmento cresceu 1,4%.

Além da Alemanha, também outros países "chave" para o grupo apresentaram aumentos ligeiros nas receitas dos serviços, como o Reino Unido (mais 2,5% para 1,2 mil milhões) e Espanha (mais 0,8% para 925 milhões). Por outro lado, em Itália (país que também tem grande peso na marca) as receitas diminuíram 3,6% para 1,07 mil milhões.

Já em Portugal, as receitas dos serviços atingiram 258 milhões de euros, o que representa um crescimento de 7,5%, segundo comunicado pela Vodafone Portugal.