Banco polaco do BCP fecha primeiro semestre com prejuízo de 112,7 milhões de euros

O resultado líquido consolidado do grupo polaco Millennium, no qual o BCP tem uma participação de 50,1%, registou perdas de 512 milhões de zlótis, o que equivale a 112,7 milhões de euros, segundo comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a nota do banco liderado por Miguel Maya, o resultado foi influenciado por "provisões relacionadas com riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira no montante total de 1.047 milhões de zlótis (230,6 milhões de euros), das quais 75 milhões de zlótis (16,4 milhões de euros) relacionadas com a carteira do Euro Bank". As provisões acumuladas representam já 14,9% do valor da carteira de créditos hipotecários em moeda estrangeira.

Excluindo esse fator, o resultado líquido ascendeu a 449 milhões de zlótis (99 milhões de euros), apresentando um ROE (retorno de capital) ajustado de 10,9%.

Entre janeiro e junho, a nova produção de crédito hipotecário atingiu um volume recorde de 2,6 mil milhões de zlótis (0,6 mil milhões de euros) o que significa um aumento de 68% face ao período homólogo. Para tal contribuiu o crescimento de 27%, em termos homólogos, da carteira de crédito hipotecário, excluindo crédito hipotecário concedido em moeda estrangeira.

Já no retalho houve um aumento de 2% nos depósitos.

A nível empresarial, os depósitos tiveram um crescimento de 10% face ao primeiro semestre de 2020, sendo que os depósitos nas contas correntes aumentaram 22%. Adicionalmente, o crédito concedido a empresas cresceu 2%.