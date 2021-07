Bolsa de Lisboa em terreno negativo pressionada pelo grupo EDP e pelo BCP

O PSI-20 começou a sessão desta segunda-feira em terreno negativo, a perder 0,51% para 5.045,21 pontos às 8h30. A maioria das cotadas encontrava-se no "vermelho".

O BCP estava a cair 0,49% para 0,1223 euros por ação, tendo chegado a perder 2,2% logo na abertura. A abertura da sessão desta segunda-feira coincidiu com a divulgação de resultados do grupo Millennium na Polónia, no qual o BCP tem uma participação de mais de 50%. O banco polaco fechou o primeiro semestre com um prejuízo de 112,7 milhões de euros.

Mas o banco está longe de ser a única razão para a queda do PSI-20. Também a cair estão a NOS (0,51% para 3,15 euros por ação), CTT (0,23% para 4,43 euros por ação), Jerónimo Martins (0,21% para 16,6 euros por ação) e Sonae (0,63% para 0,78 euros por ação).

Nem as energéticas conseguem puxar o índice de referência lisboeta para o "verde", estando a família EDP em queda (0,39% para 4,55 euros por ação no caso da casa-mãe, e 0,86% para 20,8 euros por ação na EDP Renováveis).

A REN e a Galp encontram-se em sentido contrário, a valorizar 0,21% para 2,36 euros por ação e 0,12% para 8,35 euros, respetivamente.

No geral, 12 das 18 cotadas começaram o dia em terreno negativo, estando apenas quatro no "verde".