Chefe do Bundesbank diz que BCE foi longe de mais na garantia de taxas diretoras baixas

O presidente do banco central alemão revelou este fim de semana a sua discordância principal em relação à nova orientação saída da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), em que se adaptaram as conclusões da revisão estratégica anunciada a 8 de julho à comunicação oficial do banco.

Foi o primeiro dos 'falcões' a sair a terreiro a marcar as diferenças. Jens Weidmann disse ao jornal alemão "Frankfurter Allgemeine Zeitung" que se foi "longe de mais" na garantia dada ao mercado de que as taxas baixas do banco central -- como a taxa diretora de 0% e a taxa de remuneração negativa de -0,5% dos depósitos dos bancos - poderão estar em vigor por um período "extremamente longo".

Apesar de concordar que "atualmente é apropriada a política monetária acomodatícia", o chefe do mais importante banco central nacional dos estados-membros do euro frisou que "a projeção potencialmente extremamente longa da duração futura de um ambiente com uma taxa de juro baixa foi longe de mais".

Recorde-se que o comunicado do BCE saído da reunião da semana passada destacou que a política monetária de estímulos se vai manter "persistentemente" até que a inflação - e até a inflação subjacente (onde se excluem as componentes mais voláteis, como as ligadas aos preços da energia) - dê mostras de estabilizar de um modo "duradouro" em 2%, a nova meta formulada depois da revisão estratégica anunciada a 8 de julho.

Disse, ainda, na entrevista, que os programas de aquisição de ativos "têm um efeito de distorção muito mais forte do que os cortes nas taxas de juro do banco central" e que, por isso, é preciso estar vigilante em relação a possíveis violações da "proibição de financiamento monetário do governo".

É preciso "dar a garantia", disse Weidmann, que a política do BCE "não fica atrelada à política orçamental". E acrescentou: "Não devemos tentar corrigir os falhanços políticos dos governos", porque isso "comprometeria a nossa independência".

Christine Lagarde, a presidente do BCE, dissera na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de 22 de julho, que os críticos à "calibração" feita sobre a orientação futura eram "uma muito pequena minoria", mas não os mencionou pelo nome. A francesa acrescentou que as divergências com os críticos eram "marginais".

Weidmann confirmou que concorda com o objetivo de 2% para a inflação e que rejeita a posição de alguns especialistas alemães de que a meta deveria ser 0%. Sublinhou que apoia a posição do BCE de rejeitar a ideia de um objetivo baseado numa taxa média de 2%, como acontece com a Reserva Federal dos Estados Unidos.

O alemão não quer que os períodos em que a inflação esteja abaixo da meta sejam compensados por decisões da política do BCE que levem a que a taxa de inflação dispare acima dos 2%.

Apesar de Weidmann estar de acordo com Lagarde que a subida de inflação na zona euro a que se assistiu (nomeadamente em maio, ao chegar a 2%) "é provocada por efeitos temporários", não deixou de marcar as distâncias com o discurso oficial.

Ele chamou a atenção que a inflação na zona euro pode vir a estar mais alta e essa situação ser mais persistente do que o previsto. Por várias razões: continuação de problemas nas cadeias de fornecimento; adiamento de decisões por parte dos consumidores; preços de energia vão subir em virtude das decisões que irão ser tomadas contra a mudança climática; e, finalmente, a inclusão dos preços da habitação própria vai aumentar em 0,2 a 0,3% pontos percentuais a inflação.