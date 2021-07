Credit Suisse encerra caso de espionagem ao chegar a acordo com ex-gestor

O grupo Credit Suisse disse que já chegou a um acordo com o seu antigo gestor de patrimónios, Iqbal Khan, e uma firma de detetives privados, noticiou a "Bloomberg". O objetivo é encerrar o escândalo de espionagem que abalou o banco e acabou por levar à demissão, em 2020, do seu presidente executivo da altura, Tidjane Thiam.

"Todas as partes envolvidas concordaram em chegar a acordo, e este assunto está agora encerrado", disse um porta-voz do banco no domingo.