Em dia de resultados, valorização do BCP ajuda PSI-20 a fechar positivo

A bolsa de Lisboa fechou em alta de 0,49% nos 5100,90 pontos nesta segunda-feira, impulsionada pelo desempenho das ações do BCP e da Galp Energia. A impedir maiores ganhos do PSI-20 estiveram as empresas do grupo EDP e a Jerónimo Martins.

No dia de apresentação de resultados, o BCP e a Galp Energia ajudaram aos ganhos gerais do índice: o banco disparou 4,31% para os 0,1282 euros, ao passo que a energética avançou 1,32% para os 8,458 euros. A Galp reportou na manhã desta segunda-feira lucros de 166 milhões de euros no primeiro semestre.

Juntamente com a Ramada (3,45% para os 6 euros) e a Altri (1,25% para os 5,25 euros) foram as cotadas que mais valorizaram na sessão desta segunda-feira.

No outro lado da tabela, as perdas foram lideradas pela Ibersol, que caiu 1,75% para os 5,60 euros. As cotadas que mais pressionaram o índice foram a EDP e EDP Renováveis, que recuaram 0,85% e 0,76% para os 4,53 euros e 20,82 euros, respetivamente. A REN acompanhou as duas energéticas nas quedas, depreciando 0,64% para os 2,345 euros.

A Jerónimo Martins caiu 0,63% para os 16,565 euros, em contraciclo com os ganhos da outra retalhista do índice, a Sonae, que cresceu 1,07% e fechou nos 0,8005 euros.