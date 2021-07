Galp lucrou 166 milhões de euros no primeiro semestre

A Galp Energia obteve no primeiro semestre deste ano um resultado líquido positivo de 166 milhões de euros, que compara, numa base ajustada ao custo de variação dos stocks petrolíferos, com um prejuízo de 22 milhões de euros em igual período do ano passado.

Apenas no segundo trimestre a Galp obteve um lucro de 140 milhões de euros, depois dos ganhos de 26 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, comparando com um resultado líquido negativo de 52 milhões de euros no segundo trimestre de 2020.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) subiu 41% no primeiro semestre, para 1.071 milhões de euros. No segundo trimestre o EBITDA da Galp ascendeu a 571 milhões, comparando com os 291 milhões de euros do mesmo período do ano passado.

A maior parte dos ganhos na primeira metade do ano veio da exploração e produção de petróleo (upstream), cujo EBITDA foi de 906 milhões de euros, que compara com 490 milhões no período homólogo de 2020.

Todas as outras áreas de negócio tiveram desempenhos piores até junho. A divisão comercial da Galp gerou um EBITDA de 142 milhões de euros, a área industrial (em que se inclui a refinação) registou 45 milhões e a de renováveis teve ainda um EBITDA negativo de 8 milhões de euros até junho.

No final do primeiro semestre a dívida líquida da Galp era de 1,71 mil milhões de euros, abaixo dos 1,93 mil milhões do ano passado.