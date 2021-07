Greenvolt fecha aumento de capital com compra de ações pelos bancos

A Greenvolt, empresa de energias renováveis do grupo Altri, vai concluir a operação de aumento de capital anunciada ao mercado, e que teve como principal etapa a sua entrada em bolsa, com o registo de um lote adicional de novas ações adquiridas pelos bancos coordenadores da oferta, no exercício da opção que tinham para o fazer, através de um instrumento denominado greenshoe.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Greenvolt informou que os bancos envolvidos na operação de aumento de capital exerceram a referida opção esta segunda-feira, o que resultará na emissão de 4,58 milhões de novas ações, ao mesmo preço da entrada em bolsa, 4,25 euros por cada título (atualmente a empresa está nos 4,77 euros por ação, segundo os dados da Euronext).

Os novos títulos serão formalmente objeto de deliberação de aumento de capital por parte da Greenvolt nos próximos cinco dias úteis, com o respetivo registo, ampliando o capital da empresa em 19,5 milhões de euros.

A empresa liderada por João Manso Neto tem agora uma capitalização bolsista de 557 milhões de euros. As ações chegaram a um máximo de 5,30 euros cada logo na entrada em bolsa, corrigindo no mesmo dia para um patamar abaixo dos 5 euros.

A Greenvolt conta poder ingressar no principal índice da bolsa portuguesa, o PSI-20, já na revisão do índice em setembro.