Lucro do BCP cai 84% do primeiro semestre

O lucro do BCP caiu 84 por cento no primeiro semestre, fortemente penalizado pela constituição de provisões do banco na Polónia controlado pelo grupo. No plano de reestruturação apresentado pelo banco, 800 trabalhadores podem perder o emprego.

O resultado líquido do banco chegou aos 12,3 milhões de euros, representa uma queda de 83,9% face ao período homólogo de 2020. A descida dos resultados foi justificada pelo banco com o reforço de 215 milhões de euros das provisões para riscos legais associados a créditos concedidos na Polónia.

O resultado também foi afetado com custos de reestruturação em 87 milhões. O BCP chegou ao fim de junho com menos 217 trabalhadores do que em dezembro e encerrou 35 balcões.

O presidente executivo do banco será ouvido no Parlamento na próxima quinta-feira a respeito da reestruturação de pessoal. O BCP vai passar por um novo plano estratégico para o próximo ano.