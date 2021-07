Santander expande plataforma de pagamentos Getnet na Europa

A fintech PagoNxt, empresa de serviços digitais para pagamento no retalho do grupo Santander, vai expandir a Getnet, plataforma global de pagamentos, a mais locais na Europa, segundo anunciado em comunicado esta segunda-feira.

A Getnet já estava presente em Espanha e Portugal, e estará agora em cerca de 30 países por toda a Europa. Os comerciantes poderão aderir a este serviço de pagamentos (pode ser físico ou não) sendo ou não clientes do banco.

Na Europa a Getnet já tem cerca de 600 trabalhadores e tem como objetivo aumentar este número em 20% para ajudar ao crescimento no continente.

Com este objetivo o Santander pretende que “todos os segmentos de negócios na Europa” sejam cobertos nos próximos meses graças à oferta de produtos e serviços da Getnet. Para tal, vai utilizar equipamentos próprios e a própria rede do banco.

Segundo a nota, a Getnet tem já, por todo o mundo, 1,1 milhão de clientes e processou, em 2020, 90 mil milhões de euros num total de quatro mil milhões de pagamentos. É já a terceira maior empresa de pagamentos no retalho da América Latina, com presença no Brasil, México, Chile, Argentina e em breve no Uruguai.

O Santander já tinha como objetivo expandir a Getnet na Europa pelo menos desde finais de 2020, altura em que chegou a acordo com o administrador de insolvência da Wirecard para comprar os ativos tecnológicos desta empresa alemã.

Na altura, Ana Botín, presidente executiva do Banco Santander, disse que os ativos e talentos que ganhavam com a aquisição iriam ajudar "a acelerar os planos de expansão da Getnet na Europa".