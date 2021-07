EDP Renováveis assegura contrato a 25 anos para projeto solar nos EUA

A EDP Renováveis assegurou um novo contrato de longo prazo nos Estados Unidos da América. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa anunciou um contrato de aquisição de energia (CAE) a 25 anos para a venda da energia verde produzida por um projeto solar de 200 megawatts (MW).

"O projeto solar localiza-se no estado do Arizona e estima-se que entre em operação em 2023", explica a empresa.

A EDP Renováveis tem agora 2,5 gigawatts (GW) de capacidade solar assegurada para instalar até 2023, que em cima dos 0,6 GW já instalados, eleva para 3,1 GW a capacidade solar a concretizar até 2023.

"O sucesso da EDPR em assegurar novos CAE reforça o seu perfil de baixo-risco e a sua estratégia de crescimento baseado no desenvolvimento de projetos competitivos com visibilidade de longo-prazo", sublinha a empresa no seu comunicado.