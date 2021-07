Exportações e importações de bens sobem 49,1% e 46,3% no 2.º trimestre

As exportações e as importações de bens aumentaram 49,1% e 46,3% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2020, de acordo com a estimativa rápida do Comércio Internacional de bens do INE, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) indica que, comparando com o segundo trimestre de 2019, as exportações aumentaram 3,0% e as importações diminuíram 3,2%.

No primeiro trimestre deste ano as taxas de variação homóloga das exportações e das importações tinham sido de +6,0% e -4,9%, respetivamente.