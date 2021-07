PS critica conclusões do relatório da comissão de inquérito sobre a venda no Novo Banco

Os deputados votam esta terça-feira a versão final do relatório da comissão de inquérito ao Novo Banco. O Partido Socialista considera o relatório ferido de factualide no que diz respeito à venda do banco à Lone Star.

A maioria dos partidos aprovou alterações que concluem que o Governo teve um papel determinante na decisão final de vender o banco e que o contrato não permitiu a salvaguarda do interesse público.

Entre as principais alterações que saem deste relatório final estão mais reparos às decisões da gestão de António Ramalho e fica inscrito, por proposta do PCP, que a resolução do BES representou uma fraude política.