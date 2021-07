Trabalhadores de call center protestam pelo fim da precariedade no setor

Trabalhadores de call center juntaram-se, na manhã desta terça-feira, à porta do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social para exigir melhor condições no emprego e o fim da precariedade.

Depois de Faro, Évora e Beja, o protesto chega agora a Lisboa. Os funcionários de call center queixam-se de trabalhar num local precário e sem condições. As exigências mantêm-se as mesmas.

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações pede ao Governo ações concretas para melhorar as condições de trabalho nos call center e promete continuar a luta.

Veja mais: