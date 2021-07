AICEP assina contrato para investimento na indústria automóvel que vai criar 138 postos de trabalho

A AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal) assinou esta quarta-feira um contrato de investimento com o consórcio liderado pela Continental Advanced Antenna Portugal (fabricante de antenas para veículos) para um projeto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT). Segundo o comunicado da agência, deverão ser criados 138 postos de trabalho.

O investimento ascende a 10,2 milhões de euros e consiste num projeto de investigação feito em colaboração entre empresas e várias universidades portuguesas, cofinanciado por fundos do Portugal 2020.

O primeiro projeto é com a UTAD (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), revelou o presidente da AICEP Luís Castro Henriques, citado em comunicado, mas estarão também incluídas no projeto as universidades do Minho, do Porto e o INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência.

Denominado “Continental AA''s Factory of the Future”, o projeto tem como objetivo o desenvolvimento e lançamento de novos produtos com funcionalidades inovadoras e personalizadas, "especialmente direcionadas para endereçar os desafios futuros perspetivados para a indústria automóvel em termos de condução conectada e autónoma".

Com este projeto está prevista a criação de 138 postos de trabalho, dos quais 29 "altamente qualificados" e ainda 34 bolsas de investigação.