Aquila fecha contrato de longo prazo para vender energia solar em Portugal à Axpo

A Aquila Capital fechou um contrato de longo prazo para vender energia solar em Portugal à Axpo Iberia, segundo anunciado esta quarta-feira em comunicado. A carteira inclui quatro centrais e deverá produzir cerca de 58 GWh (gigawatt hora) de energia solar por ano.

O contrato de compra e venda de energia e serviços de representação assinado entre a Aquila, empresa que detém as centrais em causa, e a Axpo, produtora de energias renováveis da Suíça que faz trading e comercialização de energia solar e eólica, terá uma duração de cinco a sete anos.

Neste período de tempo a Axpo "compromete-se a prestar serviços de representação das centrais e a compra de energia 100% renovável à Aquila Capital, através dos quatro ativos que fazem parte do portefólio", indica o comunicado.

O portefólio detido pela Aquila tem quatro centrais fotovoltaicas, "com uma capacidade instalada de cerca de 25 MW [megawatts] e vai produzir cerca de 58 GWh de energia solar por ano".

A energia produzida nestas centrais em Portugal "vai poupar um volume de emissões de mais de 12.000 toneladas de CO2 por ano e vai equivaler ao consumo energético anual de cerca de 11.000 lares portugueses", acrescenta a Aquila.

É o primeiro conjunto de contratos de longo prazo que a Aquila fecha em Portugal. Ignacio Soneira, diretor-geral, elogia, citado no comunicado, a parceria com a Aquila que reforça a posição da empresa no mercado ibérico e está confiante de que a colaboração entre as duas empresas continue no futuro.