Avaliação das casas atinge novo máximo de 1.215 euros por metro quadrado

O valor médio de avaliação bancária na habitação fixou-se em 1.215 euros por metro quadrado em junho, mais três euros que no mês anterior. Este é o valor mais alto por metro quadrado desde que a série do Instituto Nacional de Estatística (INE) se iniciou, em 2011.

Em Portugal o setor bancário avaliou cada metro quadrado das casas em junho, em média, nos 1.215 euros, mais 8,6% que em junho de 2020, segundo os dados do INE divulgados esta quarta-feira.

Porém, o gabinete estatístico ressalva que o número de avaliações bancárias feitas neste mês teve um aumento de 82,6% face ao mês homólogo, tendo chegado a cerca de 30 mil avaliações. No ano passado tinha havido uma "redução significativa do número de avaliações em consequência da pandemia".

Este indicador subiu pelo nono mês consecutivo, tendo a última queda deste valor ter sido registada em setembro do ano passado.

A nível regional, o maior aumento em cadeia registou-se no Algarve (1%), tendo o Alentejo apresentado a descida mais acentuada (1%). A nível homólogo a variação mais intensa deu-se na Área Metropolitana de Lisboa (7,7%) e a menor nos Açores (0,7%).

É em Lisboa e no Algarve que as casas têm as maiores avaliações médias. Em sentido inverso, "as regiões Terras de Trás-os-Montes e Beiras e Serra da Estrela foram as que apresentaram o valor mais baixo em relação à mediana do país", indica o INE.

Assim, a nível nacional uma casa com 100 metros quadrados foi avaliada pelos bancos, em média, a 121.500 euros. Já em Lisboa o preço seria 160.400 euros e no Algarve 157.600 euros. Nas regiões mais baratas o preço médio da mesma casa ficava-se pelos 69.300 euros.

Por fim, o gabinete estatístico revela ainda que a avaliação bancária foi maior nos apartamentos que nas moradias. Em junho deste ano o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1.339 euros por metro quadrado, mais 9,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Já nas moradias a avaliação fixou-se nos 1.001 euros por metro quadrado, mais 3,8%.