Lucro da EDP Renováveis cai 44% para 142 milhões de euros no primeiro semestre

O lucro da EDP Renováveis caiu para 142 milhões no primeiro semestre do ano, menos 44% que no mesmo período em 2020, segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Nos primeiros seis meses do ano as receitas da EDP Renováveis encolheram 6%, para 856 milhões de euros. A empresa cotada no PSI-20 justifica este resultado com "preços médios de venda mais baixos [menos 7% face ao período homólogo], maioritariamente influenciados por Espanha e EUA, forex [câmbio] desfavorável e outros" que não foram compensados com capacidade extra de megawatts (MW) nem pela melhoria do recurso eólico.

O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 269 milhões de euros, menos 18% do que no primeiro semestre de 2020.

A empresa informou ainda que a dívida líquida no primeiro semestre aumentou 3% face a dezembro de 2020, para 3.563 milhões de euros.

No final do semestre, em junho, o ramo de energia renovável do grupo EDP tinha "um portefólio de ativos operacionais de 12,6 gigawatts (GW), com vida média de nove anos, dos quais 11,7 GW totalmente consolidados e 841 MW consolidados por equity (Espanha, Portugal, EUA, e offshore [no mar])". Comparando com o final do ano passado, a EDP Renováveis tinha mais "691 MW de capacidade eólica e solar, dos quais 648 MW totalmente consolidados", a maior parte na América do Norte.

Além do mais, em junho deste ano, a empresa tinha 2,9 GW de nova capacidade em construção (o mesmo que no final do primeiro trimestre, em março), sendo a maioria relativa a parques eólicos a instalar em terra (onshore).