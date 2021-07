Principal barreira à economia circular está na legislação, aponta inquérito da CIP

A principal barreira à economia circular está na legislação e no enquadramento regulamentar, indicam as primeiras conclusões de um estudo da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

"Quase 40% das empresas identificam a legislação e o enquadramento regulamentar como principal obstáculo à economia circular", indica a confederação com base num inquérito que envolveu 194 empresas, realizado em parceria com a EY-Parthenon.

Inserido no projeto Economia Mais Circular, que a CIP apresenta como "o maior e mais completo estudo alguma vez feito em Portugal sobre economia circular, desenvolvido em estreita colaboração com as empresas, ao longo de 12 meses", o inquérito só terá resultados globais em setembro, mas as primeiras conclusões já permitem identificar as maiores dores de cabeça das empresas no que respeita à implementação de processos de circularidade.

Assim, na resposta às barreiras mais restritivas à implementação de estratégias de circularidade, 37,1% das empresas identificou a legislação e o enquadramento regulamentar. Porquê? As respostas apontam para a regulamentação complexa (80%) e os processos de desclassificação de resíduos difíceis e demorados (61%).

Questões financeiras também preocupam

Mas há outros fatores de preocupação, como as questões económicas e financeiras, identificadas como um dos principais obstáculos por 35,6% das empresas, preocupadas com a necessidade de investimento de longo prazo (64%) e de adoção de processos de gestão e planeamento mais dispendiosos devido à aplicação de práticas mais complexas (57%).

As questões técnicas preocupam, também, 31,1% das empresas. E as justificações apontam para a necessidade de adoção de tecnologias específicas (por exemplo, na área da reciclagem) para a criação de produtos circulares e de sistemas de produção circulares, mantendo o nível de qualidade ou segurança dos produtos (70%), assim como para a necessidade de maior know-how e conhecimento tecnológico (56%).

“Este inquérito, cujos resultados são ainda preliminares, torna óbvia a necessidade de termos procedimentos mais simples e mais céleres para a utilização de matérias-primas secundárias, além de clarificação regulatória sobre os vários mecanismos de desclassificação de resíduos para subprodutos”, comenta Sílvia Machado, assessora sénior da CIP para a área de ambiente e clima.

Na análise dos primeiros dados, Sílvia Machado sublinha, também, que “são essenciais incentivos para a utilização de matérias-primas secundárias pelos fabricantes (frequentemente mais onerosas do que as virgens), bem como para o consumidor, para que valha a pena investir num produto mais durável, e concebido para poder ser reparado e/ou recondicionado e totalmente reciclado no fim de vida”.

A circularidade como vantagem competitiva

A verdade é que os dados recolhidos até agora são claros na demonstração de que "praticamente todas as empresas respondentes (97%) consideram ser uma vantagem competitiva uma abordagem de economia circular na forma como adquirem, produzem e vendem produtos", refere a CIP. E a maioria considera a escassez de recursos naturais muito crítica (41%) ou crítica (25,3%) para o funcionamento contínuo do negócio.

Assim, fica confirmado que as estratégias de economia circular "são encaradas como uma solução para mitigar a escassez de recursos naturais por mais de metade dos respondentes", apesar de apenas 19% "integrar quase sempre a economia circular na tomada de decisões estratégicas para reduzir os seus impactos ambientais".