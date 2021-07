Super Bock investe 30 milhões de euros na água, em Pedras Salgadas

Qual a melhor forma de celebrar os 150 anos da água Pedras Salgadas? Com o anúncio de um investimento de 30 milhões de euros que promete criar 30 postos de trabalho, decidiu o Super Bock Group, que se apresenta como “um dos maiores investidores privados da região de Trás-os-Montes”.

A aposta, em jeito de presente de aniversário, vem somar-se aos mais de 100 milhões de euros que a empresa já investiu na região de Trás-os-Montes nos últimos 20 anos, na sequência da aquisição da VMPS – Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas.

O investimento, anunciado esta quarta-feira, numa cerimónia que contou com a presença do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, será feito por fases, até 2026, e tem como alvos a modernização do Centro de Produção de Pedras Salgadas e a expansão do Pedras Salgadas Spa & Nature Park.

carlos vieira

Pedras chegam a 20 países

Só o Centro de Produção, onde foram investidos 25 milhões de euros até agora, absorverá mais 27,5 milhões para melhorar as condições de produtividade e de eficiência, designadamente no que respeita a consumos de água e energia, assim como a utilização de energias verdes.

“É no Centro de Produção de Pedras Salgadas que o Super Bock Group vai realizar o maior investimento, considerando o plano estratégico de desenvolvimento de negócio no mercado interno e na exportação de Pedras, cuja presença se estende desde a Europa à Ásia, passando por África e América Latina, sendo comercializada em aproximadamente 20 países”, sublinha a empresa em comunicado.

Assim, o grupo cervejeiro vai modernizar a unidade, criar uma nova linha de enchimento e ampliar a zona logística, aumentando a capacidade instalada de 50 para 70 milhões de litros. Ao mesmo tempo, procura dar resposta às exigências de flexibilidade da operação no futuro, onde dá destaque ao segmento de Pedras Sabores, “categoria com um crescimento muito significativo no mercado nacional”.

Retomar plano para o parque

Os outros 2,5 milhões serão direcionados nos próximos dois anos para a expansão e requalificação do Pedras Salgadas Spa & Nature Park, dando continuidade a um plano que foi temporariamente suspenso devido à pandemia.

No interior do parque, inaugurado em 2012, serão recuperados vários imóveis e vai ser realizado um estudo de arquitetura para criar novos alojamentos a somar aos 16 existentes, entre outras valências.

Divulgacao

No terreno contíguo, o grupo vai lançar “um grande projeto de reflorestação com o apoio da ANP/WWF” para expandir o atual espaço arbóreo do parque de 20 para 26,3 hectares. A estratégia a seguir aponta “uma lógica agroflorestal para recuperação dos solos, o aumento da capacidade de retenção de água, com potencial para sequestrar anualmente 25 a 69 toneladas de dióxido de carbono (CO2)”, mas também será criada uma charca “para benefício da biodiversidade local”.

“Prevê-se a plantação de 1.800 árvores, entre carvalho negral, carvalho alvarinho e carvalho cerquinho, e alguns castanheiros, misturados com algumas resinosas”, concretiza a empresa.

Marcos Borga (MB)

No que respeita ao emprego, a unidade fabril de Pedras Salgadas vê o número de trabalhadores aumentar de 80 para 110. Já a empresa soma 211 postos de trabalho diretos na região, entre o Centro de Produção de Pedras Salgadas, o Pedras Salgadas SPA & Nature Park e o Vidago Palace Hotel.