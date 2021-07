Após quatro meses a subir, confiança dos consumidores recua em julho

Após aumentar durante quatro meses consecutivos, entre março e junho, o indicador de confiança dos consumidores em Portugal interrompeu esta trajetória positiva, recuando em julho, indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta quinta-feira.

Como resultado, a confiança dos consumidores voltou a situar-se num patamar inferior ao observado no início da pandemia, ou seja, em março de 2020, constata o INE.

A explicação para este recuo na confiança prende-se, sobretudo, com os consumidores estarem mais pessimistas sobre a evolução da economia portuguesa. O INE salienta que "a evolução do último mês resultou sobretudo do contributo negativo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país".

E concretiza que "o saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país diminuiu significativamente em julho, após os aumentos expressivos registados entre março e maio, e a ligeira diminuição observada em junho".

Também as opiniões sobre a evolução passada da situação económica do país, assim como as perspetivas relativas à evolução futura da situação financeira do agregado familiar contribuíram negativamente para o indicador de confiança dos consumidores em julho.

Em sentido contrário, as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes contribuíram positivamente.

Confiança das empresas também recua

O indicador de clima económico, que traduz a confiança das empresas, também recuou em julho, depois de ter aumentado entre março e junho, indicam os dados do INE publicados esta quinta-feira.

Ainda assim, manteve-se num nível acima do observado em março de 2020, constata a autoridade estatística nacional.

O recuo na confiança das empresas foi transversal a todos os sectores de atividade. "Os indicadores de confiança diminuíram em julho em todas as atividades consideradas, indústria transformadora, construção e obras públicas, e comércio e serviços, sobretudo no primeiro caso", explicita o INE.

Uma última nota sobre o sector da construção. Apesar de estar a passar relativamente imune pela crise pandémica, o indicador de confiança da construção e obras públicas é o único que se situa num nível inferior ao observado em março de 2020.