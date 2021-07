Atingido pela queda do fundo Archegos, Credit Suisse perde quase 80% do lucro trimestral

A área de gestão de risco do Credit Suisse foi culpada pela perda de 5,5 mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros) do banco no fundo de investimento Archegos, de acordo com um relatório publicado esta quinta-feira. Os problemas com o fundo de investimento levaram a uma queda de quase 80% nos lucros do banco suíço no segundo trimestre, noticia a agência "Reuters".

O lucro ficou-se pelos 253 milhões de francos suíços (cerca de 234,3 milhões de euros), menos 78% face ao período homólogo.

Segundo o presidente executivo do Credit Suisse, Thomas Gottstein, os resultados mostram a resiliência do banco depois das medidas tomadas para lidar com os desafios levantados pelo fundo Archegos, entre outros.

Os desafios começaram, maioritariamente, em março, quando o fundo Archegos colapsou. O relatório divulgado esta quinta-feira condena as práticas de gestão de risco do banco suíço, mas o Credit Suisse, que tem o português António Horta-Osorio como chairman (presidente não executivo), considera que a situação foi um "ponto de viragem" na forma como gere os riscos.

Segundo a "Reuters", o banco tomou medidas contra 23 funcionários da Archegos, com nove despedidos e mais de 50 milhões de euros em multas.