Despedimentos na banca. Sindicatos denunciam assédio no BCP e Santander

Na audição dos Sindicatos do Setor Bancário, requerida pelo grupo parlamentar do PSD, vários bancários denunciaram, esta quinta-feira, o ambiente de assédio e chantagem que estão a viver muitos dos trabalhadores do Santander e BCP.

"Os bancário estão a viver um dos momentos mais trágicos da sua existência", admite António Fonseca, do Mais Sindicato.

As administrações de ambos os bancos já anunciaram querer dispensar mais de 1.500 trabalhadores e se não atingirem a meta ameaçam com despedimento coletivo.

Na comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, estiveram presentes sete sindicatos, com destaque para o Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários.

