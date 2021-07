Empresas do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto com impacto de 284 milhões no PIB

O impacto económico das empresas da UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto no PIB (produto interno bruto) rondou os 284 milhões de euros em 2019, indica um estudo supervisionado pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto divulgado esta quinta-feira.

A atividade das empresas da UPTEC foi responsável pela criação de 6.464 postos de trabalho, a que corresponderam remunerações no valor de 253 milhões de euros. Em receitas fiscais, foram gerados 49 milhões de euros, refere ainda o estudo.

“A UPTEC destaca-se como um importante agente de inovação, de empreendedorismo e de emprego qualificado na região Norte de Portugal e como interface entre o meio universitário e o meio empresarial”, sublinha este trabalho sobre os efeitos diretos, indiretos e induzidos gerados sobre a economia ao nível do PIB, do emprego, das remunerações e das receitas fiscais.

De acordo com os dados recolhidos para 2019, o contributo para as exportações das 176 empresas analisadas (num universo de 260) foi de 74 milhões de euros, o equivalente a 55% do volume total de negócios.

O estudo utiliza a metodologia baseada na análise input-output, que afere o impacto direto, indireto (gerado pelo fornecimento de bens e serviços que são consumidos ou colocados à disposição pelas empresas) e induzido (decorre da atividade económica associada às despesas de consumo dos colaboradores da comunidade UPTEC) na economia nacional, explica a UPTEC em comunicado.

Criada em 2007, a UPTEC já apoiou mais de 630 projetos.